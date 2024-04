JPP considera que IVA é "vaquinha" que engorda à custa do povo e empresas

O JPP criticou, hoje, através de comunicado, o facto de o Governo Regional não aceitar baixar o IVA, algo que considera ser uma verdadeira “vaquinha” a engordar à custa do esforço financeiro do povo, das famílias e das empresas. De acordo com Élvio Sousa, desde que Albuquerque tomou posse, as receitas de IVA passaram de 352 milhões para 549 milhões.

"Mas, curiosamente, ontem assistimos ao levantar de uma voz que tolerou, apoiou e permitiu, tendo o condão da maioria na mão, dessa canga e escravatura fiscal sobre os madeirenses. José Manuel Rodrigues, que sempre votou do lado do seu PSD contra a redução gradual do IVA e da proposta e da solução provisória do JPP de baixar o IVA dos bens à taxa reduzida, acordou já muito tarde para essa realidade, após longos cinco anos de «soberania cortesã»", atira o líder do JPP.

Élvio Sousa considera que "descer à realidade passado cinco anos e com dados oficiais de aumento de receita anual de IVA, parece ser mais uma reacção directa à provável perda de função ou cargo, do que propriamente uma acção sentida" por parte de José Manuel Rodrigues. Aliás, o JPP questiona porque é que "José Manuel Rodrigues quando lá esteve, mesmo quando a receita atingiu os 492 milhões de euros (2022), não pensou em aliviar a vida das famílias e das empresas? Não se deixa para amanhã, o que se pode fazer hoje, diz o povo".

"Nas vezes em que podia fazer alguma coisa, alinhou com o PSD no sentido de não se tocar nas taxas do IVA, uma «vaca sagrada» para as governações de Miguel Albuquerque. A catarse de José Manuel Rodrigues passará por Lucas 15:7-10 quando diz que «haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de se arrepender»", termina o comunicado.