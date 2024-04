António Gonçalves 'regressou' à madrugada do 25 de Abril

Os militares que, há 50 anos, integraram a coluna de blindados que saiu da Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, comandada pelo capitão Fernando Salgueiro Maia e tiveram papel central na Revolução dos Cravos voltaram, hoje, a ser protagonistas principais das cerimónias de comemoração de meio século desde a revolução que terminou com a ditadura em Portugal.

Na coluna de Cavalaria, composta por blindados ligeiros, estava um militar madeirense. António Gonçalves era furriel e comandava uma das EBR Panhard - blindado de rodas com peça - que esteve no centro da operação que conduziu à queda do regime e à rendição de Marcelo Caetano.

Ontem, com outros camaradas, reviveu aquela madrugada de 25 de Abril de 1974, dentro dos mesmos blindados que foram recuperados para voltarem a rodar, entre o Terreiro do Paço e o Largo do Carmo.

António Gonçalves ocupou o seu lugar e é visivelmente emocionado que surge nas fotos que a agência LUSA divulgou. Há 50 anos era um jovem furriel que teve a seu cargo a manutenção e garantia de funcionamento dos carros de combate que saíram de Santarém. Passados 50 anos, voltou ao Quartel do Carmo e, mais uma vez, ovacionado por uma multidão.

