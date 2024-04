Trânsito com duas zonas de constrangimentos

Bom dia. Manhã de bom tempo e de início de semana de trabalho e escola, mas já com algumas zonas com os habituais constrangimentos no trânsito.

Foto Google Maps

Nomeadamente na Via Rápida, entre a Cancela e o nó de Pestana Júnior mas com dois pontos de maior fluxo de viaturas, o que leva a congestionamento, bem como na saída daquela estrada nas imediações da rotunda do Hospital, pode dificultar a mobilidade viária.

Ainda assim, não havendo acidentes ou avarias, com maior ou menor dificuldade, o trânsito fluirá e após as 9h00 irá normalizar.

Conduza com precaução.