Caniço tem "dos hotéis mais sustentáveis em termos ambientais da Europa"

O Galo Active Health Club, ginásio localizado no Caniço de Baixo, agora associado à cadeia hoteleira Hotéis Sentido - Galo Resort, conta actualmente com 1.100 sócios pagantes, mais os turistas que frequentam o espaço. Em 1999, quando iniciou a actividade, contava com apenas 150 clientes.

Esta sexta-feira, o Galo Active Health Club promoveu uma cerimónia de apresentação da nova imagem e, simultaneamente, comemorativa dos 25 anos. Celebração que contou com a presença do presidente do Governo Regional e da presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, entre outras entidades locais e regionais.

Albuquerque esteve presente na cerimónia de apresentação da nova imagem e, simultaneamente, comemorativa dos 25 anos do Galo Active Health Club.

Ligado ao ‘Galo’ há 18 anos, Ricardo Sardinha, director do Galo Active Health Club destacou os números da crescente e consolidada adesão ao longo dos anos. “Começamos com 150 clientes, actualmente temos 1.100 sócios activos mais os clientes do hotel”, revelou. “Crescer e melhorar” foram apostas ganhas, agora reforçada com a nova imagem, por entender que “já estávamos a precisar desta renovação”.

Razões para assumir “orgulho grande” com a evolução registada, e contribuir também para “uma aposta diferenciada na parte do turismo”. Mas não apenas. O ‘Galo’ está também umbilicalmente ligado à criação da Associação Desportiva Galomar, que tem no basquetebol uma das principais modalidades.

“Ginásio que está na génese da A. D. Galomar”, recordou, e onde o próprio é presidente da Desde 2020 com nova marca introduzida pela Der Touristik Hotels & Resorts, na sequência da aquisição do Galo Resort, agora designado por Hotéis Sentido, Miguel Albuquerque aproveitou para enaltecer o grupo alemão pela aposta nas energias sustentáveis ao concluir que está no Caniço de Baixo “dos hotéis mais sustentáveis em termos ambientais da Europa”.

Elogiou também o trabalho desenvolvido pelo director do Galo Active Health Club. “Transformou o ‘Galo’ numa referência a nível regional”, afirmou.

Pelo mesmo diapasão alinhou a agora presidente do Município de Santa Cruz. Em substituição temporária de Filipe Sousa, Élia Ascenção registou as provas dadas pelo Galo Active na valorização da aposta de fomentar estilos de vida saudáveis e contribuir para o prazer da actividade física, e também da nova administração dos Hotéis Sentido por “manterem o ‘Galo’ como referência do Caniço”.

O Galo Active Health Club dispõe de diversos espaços, desde salas de treino, salas específicas para a realização de aulas, campos multidesportivos para a prática de variados desportos, salas de avaliações e de fisioterapia, como ainda um espaço dedicado ao lazer com piscina, jacuzzi, sauna, banho turco e banho de imersão em água fria.