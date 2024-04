É permitido pescar trutas nas levadas da Madeira?

Os amantes da pesca na Região são muitos. No entanto, há quem prefira águas mais calmas e opte pela pesca da truta, um peixe que tem sido cada vez mais procurado na Madeira, não só por madeirenses, mas também por turistas.

Mas será permitido pescar trutas nas levadas?

Segundo Manuel Filipe, presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, é ilegal pescar trutas nas levadas. A pesca da truta só é permitida em linhas de água, ou seja nas ribeiras, excepto em algumas que estão devidamente referenciadas na legislação. Trata-se da ribeira do Lajeado, no Paul da Serra, do Alecrim, também no Paul da Serra, do Ribeiro Bonito, em Santana, e do Ribeiro Frio, acima do Centro Reprodutor das Trutas.

Mas há regras! O responsável explica que os pescadores não podem apanhar uma truta com menos de 18 centímetros e que, caso isso aconteça, têm de devolvê-las à água, ou correm o risco de ser autuados pela Polícia Florestal.

Foto IFCN

250 licenças emitidas por ano

Além disso, é importante ter em conta que a pesca da truta carece de uma licença para a sua prática, que tem um valor de 3.49 euros, tanto para madeirenses como para turistas.

“Normalmente emitimos 250 licenças por ano que podem ser obtidas através do Simplifica. Mas ainda assim há quem não cumpra com as regras. Já identificámos pesca ilegal ou pessoas que estão em contraordenação. Normalmente é levantado um auto de notícia e depois é apurado o valor da coima em função de vários factores”, informou o presidente do IFCN, dando conta de que cada pescador pode pescar apenas com uma cana e com um anzol, entre o nascer e o pôr-do-sol.

Para o tempo quente que se aproxima, Manuel Filipe pede a quem quiser pescar trutas nas ribeiras que o faça dentro das normas legais: “com a licença, que tenha o material de pesca legal, que conheça bem os locais e não se aventure em lugares desconhecidos, e que cumpra com todas as outras regras, nomeadamente no que toca ao tamanho e à libertação da truta, que não deixe lixo no local e que não vá pescar durante noite”.