Museu de Arte Sacra do Funchal associa-se ao 25 de Abril

De 22 a 27 de Abril, o Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF) quer ajudar a pensar e a celebrar o 25 de Abril.

Quem visitar o Museu, pode seguir um pequeno roteiro sobre os cravos e a sua simbologia na arte cristã; participar, com a sua opinião, na construção da liberdade (Os museus são lugares de liberdade?) e assistir, no dia 26 de Abril, às 16horas, a um concerto de guitarra clássica com Sandor Mestre, guitarrista clássico profissional, produtor e professor.

Apresentará um programa que inclui música de Francesco Canova da Milano, J.S. Bach, Francisco Tarréga, Béla Bartók e Carlos Paredes e que surpreenderá quem visitar o museu entre as 16 e 17 horas.