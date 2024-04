"Trabalho em rede é determinante para enfrentar novos desafios"

O secretário regional de Economia, Mar e Pescas disse, esta manhã, que trabalhar em rede, com eficiência é a melhor forma de enfrentar os desafios. Rui Barreto, que falava à margem da sessão de abertura do ‘roadshow’ ‘Internacionalização Via e-Commerce’, promovido pela AICEP, disse que é isso que tem permitido o desenvolvimento económico sustentável.

Tal como afirmou, "não é por acaso que a economia da Madeira tem vindo a crescer, muito à conta da iniciativa privada, embora haja também investimento público, também devido à estabilidade política, à confiança, à previsibilidade com a ajuda deste canal do AICEP".

Com este ‘roadshow’, onde foi apresentada a medida do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para impulsionar as exportações online de produtos e serviços portugueses, os empresários, conforme referiu, ficam também a par destas ferramentas e poderão reforçar a sua presença no exterior, alargando o seu negócio a novos mercados, alargando a sua escala e ganhando maior dimensão.

Rui Barreto enalteceu, igualmente, o papel do AICEP, com mais de 40 delegações espalhadas por todo o mundo, como uma entidade facilitadora para as empresas da Madeira e do Porto Santo poderem alargar a sua atividade a mercados de todo o mundo e promovendo cooperação e a internacionalização.

Na oportunidade, Rui Barreto referiu que "Portugal fez um percurso de grande sucesso nos últimos 10 anos, fazendo com que as exportações portuguesas representem, hoje, mais de 50% do PIB e isso deve-se também ao trabalho de sincronização, de partilha, de ligação entre as instituições da Madeira e o AICEP".