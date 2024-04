ADN compromete-se a melhores remunerações e condições de trabalho na hotelaria

O cabeça-de-lista da candidatura do partido ADN - Alternativa Democrática Nacional às eleições Legislativas Regionais de 26 de Maio compromete-se a melhores remunerações e condições de trabalho na hotelaria, bem como a "defender os interesses dos trabalhadores em geral".

O também coordenador do partido, Miguel Pita, assume, em nota emitida, "preocupação com a estabilidade no emprego" no sector e alerta que "as afirmações sobre a hotelaria pagar 'muitíssimo bem' aos seus funcionários estão longe da realidade".

Miguel Pita denuncia que "muitas vezes os salários oferecidos não correspondem ao esforço e à dedicação dos trabalhadores", contudo, "devido à falta de alternativas viáveis no mercado de trabalho, mesmo que seus salários não atendam às suas necessidades básicas" os trabalhadores permanecem nos cargos "por longos períodos".