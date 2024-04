UMAR Madeira lança campanha 'on-line' alusiva aos 50 anos do 25 de Abril e aos direitos das mulheres

A UMAR Madeira decidiu criar uma campanha 'on-line', alusiva aos 50 anos do 25 de Abril e aos Direitos Humanos e das Mulheres. Intitula-se 'Cuidado com os retrocessos. Protege os teus direitos'. Em cada dia, durante uma semana, serão publicados cartazes nas redes sociais alusivos a diversas temáticas que estão na ordem do dia. Joana Martins, da UMAR, explica alguns conceitos.

Igualdade de género

Começamos pela definição real de igualdade de género, que é um direito humano consagrado nos 1º e 2º artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A igualdade de género tem sido, recentemente, deturpada e carimbada propositadamente com a “ideologia de género” que nem sequer existe. Joana Martins, UMAR

Feminismo

Seguimos para a definição de feminismo, que tantas vezes é vista quase como uma palavra assustadora. Hoje em dia, para muitas pessoas, as/os feministas são pessoas que defendem a superioridade das mulheres em relação aos homens, quando o que o feminismo defende é justamente a igualdade de género, ou seja, igualdade de direitos, oportunidades e deveres para mulheres e homens. Joana Martins, UMAR

Famílias

Devido a resquícios e ideais de um passado onde vingava o Estado Novo, que também têm emergido recentemente, até sob a forma de livros, decidimos, também, abordar a temática das famílias, sendo que não existe nem deve existir apenas um tipo de família “ideal tradicional”, mas sim muitos, onde os denominadores comuns que devem existir são o amor e o respeito. Joana Martins, UMAR

Educação

Segue-se a importância da Educação como vector para uma sociedade livre, em prol dos direitos humanos, na construção de cidadãs e cidadãos ativas/os e conscientes, nomeadamente a Cidadania e a Educação Sexual como agentes de prevenção da violência em todas as suas vertentes, sendo cada vez mais necessária para a transformação social e para contribuir para uma mudança de mentalidades. Joana Martins, UMAR

IVG

Não poderíamos deixar de referir a importância da conquista da Interrupção Voluntária da Gravidez, que está em vias de se tornar um direito fundamental na União Europeia, como meio de evitar abortos em situações inseguras com consequências muito nefastas para as mulheres, par a par com uma contínua aposta nos métodos contracetivos e na informação junto das pessoas, nomeadamente no planeamento familiar e através da educação sexual. Joana Martins, UMAR

As escolhas da Mulher

Referimos também que o lugar da Mulher é onde ela quiser, independentemente da sua idade, profissão, classe social, tipo de corpo, cor da pele, etnia e outras características que possa ter. As mulheres devem poder continuar a fazer as suas escolhas de vida, seja a nível profissional, pessoal ou familiar, com a liberdade e os direitos que têm sido conquistados, passo a passo, desde o 25 de abril de 1974 em Portugal. Ter em conta que tanto a mulher como o homem podem, e devem, ocupar, lado a lado, os espaços públicos e privados, sendo fundamental a partilha, o respeito e a realização pessoal. Joana Martins, UMAR

Sobre o 25 de Abril

Para rematar, e dando o mote a esta campanha, a UMAR refere que, no âmbito dos 50 anos do 25 de Abril, que se festejam amanhã, "a liberdade precisa de força e manutenção, e que os direitos conquistados, com os quais a minha geração já nasceu, não podem nem devem ser dados como garantidos".

É preciso manter-se vigilante, pois já temos assistido a retrocessos no mundo e na Europa, fruto de mudanças políticas preocupantes, de guerras, de pandemias e de catástrofes. A liberdade e os direitos humanos andam lado a lado, e são o mote para prosseguirmos o nosso trabalho na sociedade. A igualdade e a equidade constroem-se com respeito e equilíbrio, e esperamos que esta campanha contribua, de alguma forma, para esclarecer e lançar o debate e a reflexão num meio onde, infelizmente, as fake news propagam-se à velocidade da luz e espalham a desinformação. Estes materiais também serão utilizados no nosso trabalho junto da comunidade e das escolas, em diversos formatos. Joana Martins, UMAR

A UMAR Madeira irá participar na Marcha/Festa da Liberdade, organizada pela Comissão da Comemoração dos 50 anos do 25 de Abril.