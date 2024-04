TEF estreia hoje peça de teatro associada aos 50 anos do 25 de Abril

A Associação Teatro Experimental do Funchal (TEF) estreia hoje a sua produção associada às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. 'Liberdade, Liberdade...' estreia hoje, pelas 21 horas, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, local onde vai estar em cena até domingo.

Este será um espectáculo de teatro documental, num formato de teatro épico, assinalado com diversas e emblemáticas intervenções musicais, centrado numa abordagem da luta e da história do Homem. Múltiplos personagens interpretados e referenciados pelos actores, permitirão ao público rever e revalidar este tema, passando por textos clássicos e actuais, temas musicais e canções que documentam o tema da Liberdade, fruto das lutas do homem… desde a Antiguidade Clássica até à actualidade, passando por momentos como a luta dos escravos em Roma, a revolução francesa, a revolução mexicana e a guerra civil espanhola, entre outras.

Em 'Liberdade, Liberdade...', o TEF pretende homenagear os "50 anos da revolução de Abril, a autonomia da Madeira e todos aqueles que, de forma transversal, através dos séculos, lutaram pela liberdade e pela justiça, tendo em conta a nossa memória colectiva num mundo de disformias e dissonâncias. Da inquietação histórica do passado e das questões mais gritantes do presente, vem-nos o ímpeto de mediarmos uma mensagem de mudança que contribua para a construção de um mundo mais consciente dos seus erros, aberto à tolerância, ao respeito pela diferença e à fraternidade", explica o TEE.

Com dramaturgia e encenação de Roberto Merino, o espectáculo tem co-produção da Câmara Municipal do Funchal, o patrocínio do Grupo Sousa e do Grupo Porto Bay e ainda o DIÁRIO como seu 'media partner'.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 - Visita de Estudo ao DIÁRIO pelo Curso Educação e Formação de Adultos - Secundário (EFA-S), da Escola Básica e Secundária com PE/Creche Dr. Francisco de Freitas Branco, Porto Santo

- 10h00 às 17h00 - Semana Europeia da Juventude, na Escola Secundária Jaime Moniz;

- 10h00 - CNE - Comissão Nacional de Eleições, no Palácio de São Lourenço;

10h00 - Audiência com o Representante da República na RAM

15h00 - Reunião com as Câmaras Municipais

17h00 - Reunião com os Partidos Políticos

- 11h00 - Miguel Albuquerque, visita a empresa Frutas Douradas

- 11h30 - JPP realiza acção Política na sala de imprensa da ALRAM

- 11h30 - PS-Madeira reúne-se com a presidente da C.M. da Ponta do Sol

- 11h30 - Sindicato Independente dos Professores e Educadores, reunir-se com o Secretário da Educação da Madeira, no Edifício do Governo Regional, Avenida Zarco

- 13h30 às 18h00 - Abertura do Encontro temático “Os clássicos no século XXI”, com a presença de Eduardo Jesus, no Arquivo e Biblioteca da Madeira

- 14h00 às 21h00 - XI Encontro Literário de Leitura em voz Alta, no Colégio dos Jesuítas;

- 14h30 às 17h20 - Debate e a Reflexão acerca da "Igualdade de Género e Educação para a Cidadania" (no âmbito da linha de investigação de Desenvolvimento Comunitário), no Campus Universitário da Penteada (Sala do Senado);

- 16h30 - Inauguração da Exposição "50 anos do 25 de abril - Vozes do Povo: Reflexos de Abril, com a presença de Eduardo Jesus, no Museu de Fotografia da Madeira - Vicentes´s;

- 18h00 - Início do Atlântico Padel Tour - Etapa 2, nos Jardins Panorâmicos;

- 18h00 - Cerimónia de apresentação da nova imagem e, simultaneamente, comemorativa dos 25 anos Galo Active Health Club, com a presença de Miguel Albuquerque, na Rua Dom Francisco Santana, Caniço de Baixo

- 18h30 - Apresentação do Projeto “Semeadores” que envolve o Museu Henrique e Francisco Franco e a Capela da Boa Viagem-Núcleo Difusor de Arte Contemporânea. Inspirado na obra "O Semeador" do escultor Francisco Franco, com a presença de Cristina Pedra, no Museu Henrique e Francisco Franco

- 19h00 - CDU realiza apresentação da lista dos candidatos às próximas Eleições Legislativas regionais



- 20h30 - Concerto Interativo de 2024 com Elisa Silva,, tal como a orquestra ORFF da EB1/PE do Caniço, no Mudas - Museu de Arte Contemporânea da Madeira

- 21h00 - Estreia espetáculo musical e documental "Liberdade Liberdade…"produção TEF – Teatro Experimental do Funchal, no Centro Cultural Investigação do Funchal – Auditório

- 21h00 - Concerto Orquestra de Bandolins da Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 21h00 - Exibição do Documentário "Silêncio", no Cinemas NOS do Forúm Madeira

CURIOSIDADES:

- Dia do Índio;

- Este é o centésimo décimo dia do ano. Faltam 256 dias para o termo de 2024;

EFEMÉRIDES:

1783 - O Congresso dos EUA declara o fim da Guerra da Independência.

1810 - Proclamação da independência da Venezuela.

1882 - Morre, aos 73 anos, o naturalista britânico Charles Robert Darwin, autor da teoria sobre a origem das espécies.

1897 - Realiza-se a primeira Maratona de Boston, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América.

1911 - Os padrões protótipos de sistema métrico decimal, o metro e o quilograma, passam a ser padrões legais em Portugal e seus domínios.

1943 - II Guerra Mundial. Holocausto. Começa o levantamento do gueto de Varsóvia. As SS de Adolf Hitler aniquilarão mais de 50 mil pessoas em duas semanas.

1956 - Casamento do Príncipe Rainier do Mónaco com a atriz Grace Kelly.

1961 - Guerra Colonial. Começa a Operação Viriato, para a reconquista de Nambuangongo, 200 Km a norte de Luanda.

1973 - É fundado o Partido Socialista, no congresso da Ação Socialista Portuguesa, na cidade alemã de Bad Munstereifel.

1995 - Atentado de Oklahoma, EUA. Um carro armadilhado explode junto a um edifício federal provocando a morte de cerca de 168 pessoas e mais de 500 feridos.

2005 - O cardeal alemão Joseph Ratzinger, de 78 anos, é eleito Papa, com o nome Bento XVI, sucedendo o Papa João Paulo II.

2006 - O ministro da economia, Manuel Pinho, e o sócio maioritário da Estoril-Sol, Stanley Ho, inauguram o Casino Lisboa, no Parque das Nações.

2007 - Os ministros da Justiça da União Europeia chegam a acordo sobre a imposição, em todo o espaço comunitário, de uma sanção mínima comum para o crime de incitação ao racismo e xenofobia.

2011 - Fidel Castro confirma, num artigo publicado pela imprensa oficial, a renúncia à chefia do Partido Comunista de Cuba, o seu último cargo político, ao pedir a sua exclusão do Comité Central daquele que é o único partido político da ilha.

- Os representantes da 'troika', constituída pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e da Comissão Europeia, chegam a Portugal para negociações com o Governo e o PSD sobre o programa de ajuda financeira.

2013 - Um dos dois suspeitos dos ataques durante a Maratona de Boston Massachussets, nos Estados Unidos da América, morre no hospital após um tiroteio com a polícia no bairro Watertown, perto do centro de Boston. É identificado como Tamerlan Tsarnaev, 26 anos, de origem chechena. Uma grande caça ao homem é lançada para encontrar o seu irmão, Dzehekhar Tsarnaev, 19 anos, que mais tarde é detido.

2015 - Várias centenas de imigrantes clandestinos morrem no Mediterrâneo, quando um barco que transporta cerca de 700 pessoas se vira entre as costas da Líbia e a ilha italiana de Lampedusa. Durante as operações de salvamento são resgatados apenas 28 sobreviventes.

2018 - O número dois do regime cubano, Miguel Diaz-Canel, de 57 anos, é eleito para suceder a Raúl Castro como Presidente, pondo fim a cerca de seis décadas de poder dos irmãos Castro em Cuba.

2022 - O executivo da Câmara do Porto aprova a saída da Associação Nacional de Municípios Portugueses em consequência do processo de descentralização de competências, o qual pretende assumir de forma "independente" e "sem qualquer representação". A decisão é confirmada pela assembleia municipal, em maio, com os votos favoráveis dos independentes liderados por Rui Moreira, Chega e PSD e contra de BE, PS, CDU e PAN.

- A Rússia anuncia a segunda fase da guerra de libertação do Donbass.

PENSAMENTO DO DIA: