Mais segurança e melhor atendimento

O Centro de Saúde de Machico é o primeiro da Região a implementar o protocolo de Triagem de Manchester, conforme o DIÁRIO dá conta na edição de hoje.

Esta tarde o presidente do Governo Regional visitou o estabelecimento de saúde para ‘inaugurar’ o projecto-piloto em centros de saúde, procedimento que num futuro breve será também implementado nos centros de Saúde de Câmara de Lobos e da Ribeira Brava.

Eduardo Freitas, director do Centro de Saúde de Machico está confiante que o novo protocolo vem não só dar mais segurança aos doentes, mas também disciplinar o acesso aos serviços de saúde.

“Em vez dos atendimentos serem por ordem de chegada dos utentes, são por ordem de gravidade” determinada “após triagem. Isso dá-nos muito mais segurança e melhora o atendimento”, destacou.

Implementado em Novembro de 1994, em Manchester, com o objectivo expresso de estabelecer um consenso entre médicos e enfermeiros do Serviço de Urgência, com vista à criação de normas de triagem baseadas na determinação do risco clínico, foi entretanto adoptado no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Duas décadas depois, o Centro de Saúde de Machico acolhe desde ontem o protocolo como projecto-piloto.

Centro de Saúde de Machico que em 2023 realizou 47.800 atendimentos. Este ano, ao cabo do primeiro trimestre, foram feitos 12.500 atendimentos. A média de transferência para o Hospital Dr. Nélio Mendonça anda “à volta dos 10%”, revelou o médico.