Benfica tenta repor distância para o Sporting em jogo de 'salvação' para Farense

Farense e Benfica encerram hoje a 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os algarvios em busca da tranquilidade e os lisboetas praticamente a 'cumprir' calendário.

Os campeões nacionais estão, provisoriamente, a 10 pontos do Sporting e dificilmente renovarão o cetro: ao invés, se perderem podem ver o 'leão' celebrar o título no Dragão, cenário que seria inédito.

Com 12 pontos ainda em disputa, o Sporting comanda com 80 pontos, mais 10 do que o Benfica, que tem este jogo a menos, e que na semana passada ficou igualmente fora da Liga Europa, afastado pelo Marselha nos quartos de final.

O pódio fica completo pelo FC Porto e Sporting de Braga, igualados com 62 pontos, mais cinco do que o Vitória de Guimarães, com 57.

Já o Farense é 10.º, com 31 pontos, somente três acima do 16.º, ocupado pelo vizinho Portimonense, lugar que obriga a disputar o 'play-off' de manutenção.

Nesta ronda, o Sporting venceu o Vitória de Guimarães por 3-0, o FC Porto regressou aos triunfos, após três jogos nos quais somou apenas um ponto, com 2-1 no recinto do Casa Pia, enquanto o Sporting de Braga deu a volta para vencer em casa o lanterna-vermelha Vizela, por 2-1.