Martim Nicola na Selecção Nacional de Judo

O atleta Martim Nicola, do Clube Naval do Funchal, foi convocado pela Federação Portuguesa de Judo para participar nos dias 19 e 20 de abril no Estágio Nacional de Competição, que decorreu no Complexo de Piscinas do Jamor, na Cruz Quebrada, em Lisboa.

Martim Nicola é medalha de bronze no Campeonato Nacional de Juniores O atleta Martim Nicola, do Clube Naval do Funchal, conquistou o terceiro lugar no Campeonato Nacional de Juniores na Modalidade de Judo (na categoria -60 kg). O evento, organizado, pela Federação Portuguesa de Judo, decorreu neste fim-de-semana de 2 e 3 Março, em Albufeira.