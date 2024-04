Mais de 400 prédios devolutos no Funchal é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Cerca de 600 edifícios sem utilização foram identificados pela Câmara nos últimos seis anos. A divisão de heranças é um dos principais entraves à reabilitação urbana.

Outros assuntos em destaque:

Marítimo pressiona rival. Vitória (2-0) frente ao Lank Vilaverdense, deixa os verde-rubros a apenas dois pontos, à condição, do 3.º lugar. “O sonho está bem vivo”, avisa o técnico do Nacional que recebe hoje o Benfica B.

“Não se deixem levar por falsos profetas”. Sérgio Godinho fala, em entrevista ao DIÁRIO, sobre o concerto que dará no Festival Summer Opening e o papel social da música de intervenção P. 24 E 25

Madeira bate concorrência nas dormidas. Crescimento de 120% entre 2019 e 2023 na Região supera o registo dos mercados insulares europeus.

PSD avança para as Regionais “sem linhas nenhumas”. Albuquerque afasta barreiras ideológicas e lamenta que os madeirenses paguem a própria insularidade e os custos da soberania. Pedro Calado foi o ausente mais presente no encerramento do Congresso do PSD-M.

