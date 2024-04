Eduardo Jesus diz que bandas da Região têm "um valor extraordinário"

"As bandas são, sem dúvida alguma, associações que têm um valor extraordinário", disse o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, no arranque do 39.º Encontro de Bandas, hoje, na vila da Ribeira Brava.

Neste primeiro dia do evento foram entregues troféus de participação às bandas que actuaram, nomeadamente à Banda Filarmónica do Caniço e Eiras, Banda Distrital do Funchal – Os Guerrilhas, Filarmónica do Faial, Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha, Banda Municipal de Santana e Banda Municipal da Ribeira Brava.

Foi igualmente homenageado um executante que dedicou grande parte da sua vida à Banda Municipal da Ribeira Brava: José Manuel de Jesus Andrade.

O encontro prossegue amanhã, a partir das 15h30, com a Banda Recreio Camponês, Banda Municipal de Santa Cruz, Banda Orquestral de Câmara de Lobos, Banda Municipal de Machico e Banda Municipal do Funchal – Artistas Funchalenses que vai actuar com a cantora Cristina Barbosa.