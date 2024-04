"Quem escreve romances abre uma porta do seu interior", diz Eduardo Jesus

No âmbito da apresentação do livro 'O Quinto Pescador' de José Rodrigues, hoje, na Livraria Bertrand Plaza Madeira, o secretário regional de Turismo e Cultura considerou que "quem escreve romances abre uma porta do seu interior àqueles que leem as suas obras".

Quando refiro-me a um escritor, principalmente de romances, considero que esta é uma pessoa que está a prestar um grande serviço, porque está a abrir o seu íntimo, a sua forma de ver, sentir, criticar e de contribuir de uma maneira diferente". Eduardo Jesus

Já o autor disse que quando escreve, um dos seus objectivos é incluir personagens "com mais e menos idade", de forma enriquecer a obra com esta mistura de gerações.

O mais rico de tudo é quando se cruzem as duas idades". José Rodrigues

José Rodrigues referiu também que não sabe motivo pelo qual escreve, mas o certo é que todos os dias aponta "um diferente".

O dia em que descobrir porque motivo escrevo, se calhar deixo de escrever". José Rodrigues

Este livro é o seu sexto romance, e nele conta, como habitualmente, com a inspiração fotográfica de Sara Augusto, amiga e cúmplice de longa data, que ilustra os vários capítulos do livro com imagens captadas expressamente para o efeito.

Eis a sinopse do livro 'O Quinto Pescador':

“No dia do seu aniversário, a tragédia bate à porta de Francisco, levando-o a questionar o sentido da sua própria existência. Longe de casa e em agonia, parece encontrar o lugar e a coragem de que precisa para pôr cobro ao desespero que lhe preenche os dias. Entre a saudade insuportável e as memórias de tempos felizes, Francisco é surpreendido por uma criança de 8 anos, Pedro, e por Rafa, o seu fiel companheiro de quatro patas, que lentamente lhe devolvem a vontade de viver. Na pacata aldeia costeira para onde se mudara após a tragédia, encontra novas pessoas e redescobre sentimentos que pensara perdidos para sempre no seu passado. De forma inesperada, aquilo que seria o fim transforma-se numa fantástica jornada de reconstrução, onde a amizade e o amor se assumem como salvação".