Coreia do Norte afirma ter lançado míssil hipersónico de médio e longo alcance

A Coreia do Norte fez hoje o lançamento de um míssil hipersónico de médio e longo alcance, informaram os meios de comunicação estatais do país.

Segundo as mesmas fontes, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, esteve presente no teste.

"Um novo teste de lançamento de um míssil hipersónico de médio e longo alcance, com valor estratégico, foi realizado com sucesso", disse a agência oficial de notícias KCNA, um dia após o ensaio militar.