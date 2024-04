Nómadas Digitais participam na Semana Multicultural dos Salesianos do Funchal

Nesta quinta-feira, 18 de Abril, mais de uma centenas de alunos das turmas de 9.º ano dos Salesianos ouviram o testemunho de alguns nómadas digitais de diferentes países, que trabalham remotamente da Madeira.

Os alunos, que convidaram os nómadas digitais, assistiram à sessão que se prolongou para o dobro do tempo estipulado, uma vez que estes demonstraram "muito" interesse, afirma um comunicado enviado pela Madeira Friends.

"Trabalho, dedicação, esforço e sonhar alto foram algumas das palavras de incentivo aos jovens na procura do seu futuro, da sua vocação e de um projecto de vida com propósito. Existe algo de especial em colocar alunos e trabalhadores remotos na mesma sala, a partilhar experiências e a conversar. A escola dos Salesianos já conta com bastantes alunos estrangeiros, incluindo nómadas que escolheram a ilha para residir permanentemente ou passar alguns anos. Por exemplo, numa turma apenas, existem 8 nacionalidades diferentes2, lê-se na nota.