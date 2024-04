Acidente com dois carros fecha trânsito na Via Rápida

Pelo menos duas viaturas estão envolvidas num acidente de trânsito ocorrido na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, mais precisamente em cima do viaduto do Comboio.

Foto Google Maps

O trânsito está totalmente cortado e os danos materiais nas duas viaturas são assinaláveis, desconhecendo ainda a existência de vítimas.

Os meios já estão no local.