Canoístas madeirenses participam na Taça de Portugal de Velocidade

A Madeira far-se-á representar categoria K1 1000, 500 e 200m pelos canoístas António Ribeiro do Centro Treino Mar, Bernardo Pereira, José Câmara, Martin Perdigão e Paulo Macedo do Clube Naval da Calheta e na categoria SUPC, através de Tomás Lacerda, do Centro Treino Mar, na Taça de Portugal de Regatas em Linha, que terá lugar este fim-de-semana, 20 e 21 de Abril, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho. É a primeira competição oficial de 2024 na especialidade de velocidade.

Na competição estarão presentes os melhores atletas de velocidade que competirão nas distâncias de 1000, 500 e 200 metros em K1, C1 e SUPC que irão lutar pela conquista de um lugar no pódio, e uma chamada à Seleção Nacional.

Serão cerca de nove centenas de atletas em representação de 42 clubes que se apresentarão para a primeira prova de Velocidade da Época 2023.

Durante o dia de sábado será realizado de 137 regatas ao longo de todo o dia, enquanto no domingo será realizado 103 regatas. A primeira regata está agendada para sábado as 9h40.

De destacar que pelas 8h00 do dia 20 de Abril terão lugar as regatas Contra Relógio.