Esgrimista Regional Diogo Machado participa no Torneio 'Troféu Sant Jordi'

O esgrimista Regional Diogo Machado, acompanhado pelo treinador Ricardo Catanho, do Clube Desportivo 1ºMaio-Funchal, partiu esta sexta-feira, 19 de Abril, para Barcelona, para participar no Torneio 'Troféu Sant Jordi'-M15, na arma de florete, que decorrerá na Zona Desportiva Municipal La Guinareda, Sant Cugat del Vallès.

O atleta do escalão de Iniciados conta com vários pódios regionais e nacionais no seu currículo desportivo. É 1.º regional desde os Benjamins, conquistou já vários pódios nacionais, é atleta de Elevado Potencial pela 2ª época. Na época passada ficou em 1º lugar no Torneio do Ranking Galego no escalão M13 e em 3º lugar no escalão M15. Esta época conquistou o 8º lugar do torneio do Ranking Espanhol em Madrid, participou na Marathon Paris de Florete M17 e vai agora avaliar mais uma vez as suas capacidades de território Espanhol.

A prova de Florete Masculino, está prevista para as 9h00 (hora espanhola), de amanhã.

Para além do Diogo estarão também em prova outros portugueses nas armas de Espada e Sabre.