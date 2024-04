Arquivo e Biblioteca da Madeira promove encontro temático sobre 'Os clássicos no século XXI'

'Os clássicos no século XXI' dão o mote para um encontro temático promovido pelo Arquivo e Biblioteca da Madeira, entre os dias 19 e 20 de Abril, amanhã e sábado. O Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença na abertura do evento, às 14h30 desta sexta-feira.

Esta é uma iniciativa que se integra no programa comemorativo do Dia do Livro, desenrolando-se amanhã, dia 19, das 14 às 18 horas e no dia 20, sábado das 14 às 16 horas. De acordo com a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, o encontro terá como convidados especiais o autor e contador de histórias Rodolfo Castro e os mediadores culturais, Catarina Claro e Xavier Miguel.

A sessão de abertura será ligada aos 500 anos de Camões, conduzida por Catarina Claro e Xavier Miguel. No primeiro dia haverá ainda duas conversas mediadas, sobre os clássicos na era digital e a sua abordagem no século XXI. O dia termina com uma sessão de histórias no auditório do ABM, aberta ao público, apresentada por Rodolfo Castro, conhecido como o conhecido como "o pior contador de histórias do mundo".

Já no dia 20 de Abril decorrem duas oficinas, com inscrição obrigatória, entre as 14 e as 16 horas. Uma será conduzida por Carlos Diogo Pereira (Imprensa Académica/CADMUS) sobre 'Literatura na Madeira' e outra a cargo de Rodolfo Castro, com o tema 'A Arte de Narrar'.

Ainda amanhã e no âmbito das celebrações do Mês do livro, abre ao público, no átrio do ABM, a exposição 'Falar de Janela'. O principal objectivo é revelar o importante trabalho das bibliotecas da rede na divulgação do Livro e da Leitura junto de comunidades distintas: escolas, centros de dia, associações, lares, entre outras. A temática transversal é “A Celebração da Língua Portuguesa”, a propósito do quinto centenário do nascimento de Luiz Vaz de Camões. Coube a cada biblioteca participante expor uma tela executada pela sua instituição parceira. Os resultados ficam expostos no átrio Arquivo e Biblioteca da Madeira, numa exposição visitável até 9 de Junho.