'Madeirenses' no recorde mundial do Al Hilal

Foi na última quarta-feira que chegou ao fim a maior série de vitórias seguidas no futebol mundial. A derrota aconteceu no terreno do Al Ain, jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões asiática, encontro em que a formação dos Emirados Árabes Unidos dispôs de três penáltis.

Foram, assim, 34 jogos consecutivos a ganhar para o Al Hilal, equipa da Arábia Saudita que é orientada Jorge Jesus. Um recorde mundial que foi batido, mais sete do que o anterior máximo, que pertencia, desde 2016/17, aos galeses do The New Saints, com 27.





O Al Hilal estava 100 por cento vitorioso desde 25 de Setembro de 2023- 1-0 frente ao Al-Jabalain, para a Taça do Rei- entre jogos de campeonato (20 jogos), Champions asiática (nove), Taça da Arábia Saudita (três) e Supertaça da Arábia Saudita (dois), que ganhou em 11 de Abril.

Ora, para este feito inédito no futebol português, contribuíram 11 portugueses que fazem parte da estrutura do futebol profissional do Al Hilal. Dentro de campo, o internacional português Rúben Neves foi quem mais brilhou. Contudo, é na equipa técnica, liderada por Jorge Jesus, que mais se nota o sotaque bem português, sendo que dois desses elementos já trabalharam em clubes madeirenses: João de Deus (adjunto) que foi treinador principal do Nacional em 2016/2017 e Vítor Pereira (treinador de guarda-redes) que representou o Pontassolense, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Nacional.

Eis os restantes portugueses que estão a trabalhar com Jorge Jesus: Nuno Romano (preparador físico), Carlos Bruno (preparador físico), Márcio Sampaio (preparador físico) Rodrigo Araújo (analista), Gil Henriques (analista), Moreira (treinador de guarda-redes) Tiago Oliveira (adjunto).