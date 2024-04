Marcos Freitas ‘assustou’ n.º 9 do Mundo mas disse adeus à Taça do Mundo

O olímpico madeirense Marcos Freitas despediu-se há instantes da Taça do Mundo de ténis de mesa que está a realizar-se em Macau.

Depois de no dia anterior ter conquistado o passaporte para figurar entre os 16 melhores atletas masculinos no evento, o actual n.º 18 do ranking mundial procurava um lugar nos quartos-de-final da fase final da competição, e onde tinha pela frente o jovem prodígio do Japão, Tomokazu Harimoto, actualmente o nono melhor atleta da hierarquia mundial.

Num encontro que teve a duração de 52 minutos Marcos Freitas não foi feliz e veio a perder por 4-2, apesar da grande exibição que realizou em todos os sets, conseguindo mesmo a ‘assustar o jovem jogador de apenas 20 anos de idade.

Harimoto venceu os dois primeiros parciais por 11-6 e 11-7, mas o madeirense de 36 anos respondeu em grande nível nos parciais seguintes triunfando por um duplo 11-9, com a particularidade de ter estado por duas vezes em desvantagem, conseguindo empatar aos nove pontos para depois fechar com sucesso os sets. Já no quinto set e apesar de novo equilíbrio, o japonês foi mais eficaz e cometeu menos erros o que permitiu voltar a estar em vantagem no marcador, com um triunfo de 11-7. No sexto parcial Marcos estava obrigado a vencer para levar o encontro para a ‘negra’, mas Harimoto conseguiu, muito cedo, um parcial de 7-2 que foi suficiente para vencer o set por 11-6 e assim rumar à ronda seguinte, após o triunfo por 4-2.