Presidente do Irão avisa para reação "maciça e dura" se Israel lançar invasão

O Presidente do Irão avisou hoje que a "mais pequena invasão" de Israel provocaria uma resposta "maciça e dura", enquanto a região se prepara para uma potencial retaliação israelita após o ataque do Irão no passado fim de semana.

O Presidente Ebrahim Raisi lançou o aviso durante uma parada anual do exército, com a cerimónia a ser transferida para um quartel a norte da capital, Teerão, em vez do local habitual, uma autoestrada na periferia sul da cidade.

As autoridades iranianas não deram qualquer explicação para a mudança de local e a televisão estatal não transmitiu o desfile em direto, como nos anos anteriores.

O Irão lançou centenas de mísseis e drones contra Israel durante o fim de semana, em resposta a um aparente ataque israelita ao complexo da embaixada do Irão na Síria, a 1 de abril, que matou 12 pessoas, incluindo dois generais iranianos.

Israel, com a ajuda dos Estados Unidos, do Reino Unido, da vizinha Jordânia e de outras nações, intercetou com êxito quase todos os mísseis e drones.

As tensões na região aumentaram desde o início da última guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro, quando o Hamas e a Jihad Islâmica, dois grupos militantes apoiados pelo Irão, levaram a cabo um ataque transfronteiriço que matou 1.200 pessoas em Israel e raptou outras 250. Israel respondeu com uma ofensiva em Gaza que causou uma devastação generalizada e matou mais de 33.800 pessoas, segundo as autoridades sanitárias locais.

