Quarteto de Cordas Atlântico em concerto no 'Reid's Palace'

Hoje pelas 21h30 o Quarteto de Cordas Atlântico, da Orquestra Clássica da Madeira, vai subir ao palco do Reid´s Palace A Belmond Hotel para interpretar obras de Wolfgang Amadeus Mozart do período clássico e obras de dois compositores do período moderno, Philip Glass e Astor Piazzolla.

O Quarteto de Cordas Atlântico surgiu com o propósito de abordar o repertório escrito para esta formação ao longo dos últimos 300 anos da história da música.

Composto por instrumentistas de várias origens e escolas de formação, foi criado no seio da Orquestra Clássica da Madeira. A sua dimensão possibilita uma mobilidade e adaptabilidade podendo se apresentar nas mais variadas situações.

Os protagonistas deste Quarteto são: Natacha Guimarães e Joana Costa no violino, Marta Morera na viola d'arco e Jaime Dias no violoncelo.

Os bilhetes têm um custo de 15 euros e podem ser adquiridos na recepção do hotel.

Programa

Wolfgang Amadeus Mozart [1756 – 1791] - Quarteto em Si b Maior

Philip Glass [n 1937] - Quarteto nº 3 “Mishima"

Astor Piazzolla [1921 - 1992] - Adiós Nonino

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h30 - Reunião semanal da vereação da Câmara do Funchal;

10h00 - O Museu A Cidade do Açúcar acolhe a actividade 'Cores da Minha Terra'.

10h00 - Semana Europeia da Juventude

Roadshow das Eleições Europeias

10h00 às 10h50 - Sessão de Informação da Direcção Regional da Juventude: 'Oportunidades de Participação Juvenil' na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava

10h00 às 12h00 - 'InfoPoint' Eleições Europeias

15h00 às 16h30 - Webinar 'Da Madeira à Europa - Estágios, Voluntariado e Participação Juvenil'

10h00 - O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios será assinalado no Palácio de São Lourenço, no Funchal, através de várias iniciativas: está reservada uma visita autónoma ao Palácio e jardins, às 10 horas, com entrada livre, sem necessidade de inscrição prévia.

Já às 18 horas o Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, presidirá à sessão de abertura do 'XI Encontro Literário de Leitura em Voz Alta - Ler com Amor sem medos e sem limites', promovido pela Associação Contigo Teatro. Este evento tem entrada reservada aos participantes deste Encontro Literário'.

10h00 - No âmbito das Eleições Regionais do próximo dia 26 de Maio, a Comissão Nacional de Eleições desloca-se à Madeira para reunir às 10 horas com a vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal e às 14h30 com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na Quinta Vigia. A visita termina com uma reunião com os órgãos de comunicação social no Palácio de São Lourenço às 16 horas.

10h00 - A sessão inaugural da 2.ª Academia do Clube de Produtores Continente na Madeira vai decorrer nas nas instalações da GESBA, em São Martinho.

A Academia do Clube de Produtores Continente é um programa de formação focado na inovação, competitividade e sustentabilidade dos produtores, e decorrerá entre Março e Novembro de 2024, num total de sete sessões, para cerca de 20 formandos, desde produtores de hortícolas da região, a técnicos agrícolas da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente, que também se juntaram a esta iniciativa do Clube de Produtores Continente.

10h30 - Militares realizam 'Exercício ZARCO 24' no Porto Santo;

10h00 - Cerimónia presidida por Ireneu Barreto

10h30 - Briefing do exercício nas instalações do Aeródromo de Manobra

11h30 - Visita à exposição estática de meios na placa da Força Aérea

12h30 - Demonstração da protecção da infraestrutura



11h00 - Apresentação do projecto 'Roteiro da Calheta', no Salão Nobre dos Paços do Concelho da Calheta;

12h30 - A Galeria espaçomar, da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, inaugura a exposição 'Dar forma ...', do artista Nelson Henriques;

15h00 - O Município de Santa Cruz realiza uma visita guiada e encenada ao Património Edificado do Centro Histórico de Santa Cruz;

17h30 - 'Tarde de Engenharia' debate 'FAQs Inspecção de Instalações Eléctricas', na Rua Conde Carvalhal, n.23;

18h00 - Inauguração da exposição colectiva 'Pinceladas de Liberdade', no Solar do ribeirinho, em Machico, no âmbito da comemoração do 50.º aniversário do 25 de Abril;

18h00 - Reunião ordinária descentralizada da Câmara Municipal de Santa Cruz, no edifício sede da Junta de Freguesia de Santo António da Serra;

18h00 - Inauguração da exposição de Lena Gal, 'Vozes na Madrugada', na Galeria Anjos Teixeira;

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 18 de Abril, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, Dia Europeu dos Direitos dos Doentes e Dia Nacional de Sensibilização para o fenómeno do Stalking:

1792 - O poeta português Tomás António Gonzaga é condenado a degredo perpétuo, em Moçambique.

1835 - É fundado o jornal Açoriano Oriental.

1842 -Nasce, em Ponta Delgada, Açores, o poeta e filósofo Antero de Quental.

1925 - É declarado o estado de sítio em todo o país e são suspensas as garantias constitucionais, na sequência da tentativa de golpe militar chefiado por Sinel de Cordes, general monárquico, Filomeno da Câmara, capitão de fragata, e Raul Esteves, tenente coronel e republicano conservador. Passados três meses a revolta surge da Marinha.

1938 - Aparece, pela primeira vez, na revista de banda desenhada Action Comics, o Super-Homem, um dos super-heróis da cultura pop americana.

1951 - Morre, aos 81 anos, o marechal António Óscar de Fragoso Carmona, antigo Presidente da República portuguesa.

1955 - Morre, com 76 anos, o físico e matemático alemão Albert Einstein, fundador da Teoria Geral da Relatividade, Prémio Nobel da Física em 1921.

1993 -A universidade de Hannover, na Alemanha, inicia os testes sobre a viabilidade da vacina contra a SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que resulta da infeção causada pelo VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana).

2013 - O Governo anuncia ter aprovado uma redução dos limites de todos os programas orçamentais, com efeitos nas despesas com pessoal, bens e serviços e outras despesas correntes, em montantes variáveis, não especificados. Os subsídios de natal são pagos aos funcionários públicos em novembro, passando os duodécimos a dizerem respeito aos subsídios de férias e não de Natal.

2020 - Covid-19: O Governa da Madeira determina o estabelecimento de uma cerca sanitária na freguesa de Câmara de Lobos, a partir das 00:00 do dia 19.

2022 - Morre, com 106 anos, Madalena Sá e Costa, violoncelista e pedagoga. Recebeu, entre outros, os prémios Orpheon Portuense (1939), Emissora Nacional (1943), Morrisson, da Fundação Harriet Cohen (1958), Guilhermina Suggia/Secretariado Nacional de Informação, em 1966.

2023 - O bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, é reconduzido na presidência da Conferência Episcopal Portuguesa, para o triénio 2023-2026. Mantém-se o bispo de Coimbra, Virgílio Antunes, como vice-presidente, e o padre Manuel Barbosa como secretário.

Pensamento do dia

Duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Mas, no que respeita ao universo, ainda não adquiri a certeza absoluta". Albert Einstein (1879-1955), cientista norte-americano de origem alemã.

Este é o centésimo nono dia do ano. Faltam 257 dias para o termo de 2024.