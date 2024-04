Concerto do 'Quarteto de Cordas Atlântico' amanhã no hotel Reid´s Palace

É já amanhã, dia 18 de Abril, pelas 21h30, que o Quarteto de Cordas Atlântico, da Orquestra Clássica da Madeira, sobe ao palco do Reid´s Palace A Belmond Hotel para interpretar obras de Wolfgang Amadeus Mozart, do período clássico, e de dois compositores do período moderno, Philip Glass e Astor Piazzolla.

É com júbilo e elevado sentido de responsabilidade que a Orquestra Clássica da Madeira apresenta esta semana mais um concerto, desta vez com o Quarteto de Cordas Atlântico. Trata-se de um concerto integrado nesta Temporada de Música de Câmara, a ter lugar no emblemático e prestigioso Reid´s Palace A Belmond Hotel, nosso nobre e carismático parceiro de longa data. Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira

O Quarteto de Cordas Atlântico surgiu com o propósito de abordar o imenso repertório escrito para esta formação ao longo dos últimos 300 anos da história da música. Composto por instrumentistas de várias origens e escolas de formação, este quarteto criado no seio da Orquestra Clássica da Madeira, tem como protagonistas são Natacha Guimarães e Joana Costa no violino, Marta Morera na viola d´arco e Jaime Dias no violoncelo.

Refira-se ainda que o concerto desta quinta-feira enquadra-se numa parceria com Reid´s Palace A Belmond Hotel, que tem vindo a apoiar o projecto cultural de música erudita levado ao público pela Orquestra Clássica da Madeira, ao receber os seus convidados maestros e solistas "com a dignidade que merecem" e, por outro lado, possibilitando ao público "usufruir da hospitalidade e da beleza deste charmoso espaço".

Fica aqui o convite ao nosso Público para passar um belo serão onde o requinte e a arte de bem receber do Reid´s Palace se une às performances emocionantes dos talentos dos músicos da Orquestra Clássica da Madeira.

Os bilhetes têm o custo de 15 euros e podem ser adquiridos na recepção do Hotel Reid´s Palace.

PROGRAMA

Wolfgang Amadeus Mozart [1756 – 1791] - Quarteto em Si b Maior

Philip Glass [n 1937] - Quarteto nº 3 “Mishima"

Astor Piazzolla [1921 - 1992] - Adiós Nonino