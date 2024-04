Dia Internacional dos Monumentos e Sítios assinalado no Palácio de São Lourenço

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios será assinalado no Palácio de São Lourenço, no Funchal, através de várias iniciativas, nos dias 17 e 18 de Abril.

No primeiro dia, o Salão Nobre do Palácio acolhe, entre as 14h00 e as 17h00, os Colóquios 'Recriação do Baile Oitocentista na Madeira Romântica'. O primeiro, às 14 horas, com o tema 'Repertório Musical do Séc. XIX para machete', será proferido pelo Professor Pedro Gonçalves. Por sua vez, às 15 horas, a 'A Sociedade Madeirense nas décadas de 1850 e 1860" será abordada pelo Professor Doutor Rui Carita.

Esta iniciativa está enquadrada num projecto mais amplo no âmbito do Programa de Inovação e Transformação Social (PRINT) da Direcção Regional de Juventude (DRJ), que tem como parceiros a DRJ, o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng.º Luíz Peter Clode, a Associação de Jovens Empresários Madeirenses e o Gabinete do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira.

A entrada é livre, mas, atendendo à limitação de lugares disponíveis, requer inscrição prévia pelo tel. 291202530 ou e-mail: [email protected].

Já para o dia 18 de Abril, está reservada uma visita autónoma ao Palácio e jardins, às 10 horas, com entrada livre, sem necessidade de inscrição prévia. A informação sobre o percurso está disponível na App 'Palácio de São Lourenço', em Português, Inglês, Francês e Alemão, a descarregar livremente.

Pelas 15 horas, haverá lugar para a palestra informal 'Nos 60 anos da Carta de Veneza: conservação do Palácio de São Lourenço – evolução, prioridades, expectativas', que será proferida por Margarida Camacho, responsável pela Área Museológica do Palácio de São Lourenço, abordará o tema destas comemorações.

O tema de 2024, 'Catástrofes e conflitos à luz da Carta de Veneza', assinala os 60 anos desta convenção internacional e reflecte sobre o seu papel na actualidade. A Carta de Veneza estabeleceu os princípios internacionais orientadores da conservação e do restauro dos monumentos históricos em 1964.Testemunhos vivos, os monumentos históricos são um património comum, cuja preservação para as gerações futuras, com toda a riqueza da sua autenticidade, visa salvaguardar “tanto a obra de arte como o testemunho da história” (artigo 3.º). Nesta ocasião, serão distribuídas cópias da 'Carta de Veneza' aos participantes.

Entendendo-se o Património Cultural como um projecto de cidadania, esta palestra apela ao envolvimento do público numa reflexão sobre a preservação, salvaguarda e valorização do Palácio de São Lourenço, classificado como monumento nacional desde 1943.

A entrada é livre, requerendo inscrição prévia; distribuição de cópias da 'Carta de Veneza' aos participantes: Tel. 291202530 | E-mail: [email protected]

Ainda no dia 18, pelas 18 horas, o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, presidirá à sessão de abertura do 'XI Encontro Literário de Leitura em Voz Alta - Ler com Amor sem medos e sem limites', promovido pela Associação Contigo Teatro. Este evento tem entrada reservada aos participantes deste Encontro Literário'.