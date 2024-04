"Não podemos ter um Isaltino Morais no Governo", diz Raquel Coelho

Os eleitores “não querem um Isaltino Morais à frente dos destinos da Região”, afirmou a cabeça-de-lista do PTP às eleições regionais de 26 de Maio, apelando ao voto "na candidatura que tem provas dadas no combate à corrupção e aos vícios na política".

Raquel Coelho falava aos jornalistas após a entrega da lista de candidatos do PTP às eleições regionais antecipadas (47 efetivos e 47 suplentes) no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, no Funchal.

Os cinco primeiros lugares são ocupados ainda por Gil Canha, José Manuel Coelho, Dionísio Andrade e Quintino Costa, atual líder do partido na região.

“Na lista do PTP, temos pessoas, com folha de serviço e que dedicaram a sua vida ao combate à corrupção e à defesa da democracia”, destacou a trabalhista.

A dirigente do PTP lembrou ainda que "foi graças as denúncias de Gil Canha", o número dois da lista, "que se desencadeou toda a investigação do DCIAP, que levou à queda do governo de Miguel Albuquerque e aos corruptos serem desmascarados".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dissolveu o parlamento da Madeira e convocou eleições antecipadas para 26 de Maio na sequência da crise política motivada pelo processo que investiga suspeitas de corrupção no arquipélago.

O Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, com o apoio parlamentar do PAN, está em gestão desde o início de Fevereiro. O presidente do executivo, o social-democrata Miguel Albuquerque, pediu a demissão do cargo depois de ser constituído arguido no âmbito naquele processo e de o PAN lhe ter retirado a confiança política.

Nas Eleições Legislativas Regionais de 24 de Setembro de 2023, o PTP, obteve 1.369 votos (1,01 %).