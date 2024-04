MPT diz ser partido diferente com propostas para melhorar o quotidiano

O cabeça de lista do MPT às eleições antecipadas de 26 de maio na Madeira, Valter Rodrigues, afirmou hoje que a candidatura assenta em "pilares fundamentais" como o combate à corrupção e a promoção da saúde e da educação.

"Vamos entregar o programa eleitoral à comunicação social na próxima segunda-feira com tudo o que nós defendemos, para que a população tenha noção que nós somos um partido diferente, com propostas para melhorar o nosso quotidiano", disse.

O primeiro subscritor da lista do Movimento Partido da Terra (MPT) falava aos jornalistas após a entrega da lista de candidatos às eleições regionais antecipadas -- 47 efetivos e 47 suplentes -- no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, no Funchal.

Os cinco primeiros lugares são ocupados ainda por Sónia Camacho, Ricardo Camacho, Sara Gonçalves e Miguel Silva.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dissolveu o parlamento da Madeira e convocou eleições antecipadas para 26 de maio na sequência da crise política motivada pelo processo que investiga suspeitas de corrupção no arquipélago.

O Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, com o apoio parlamentar do PAN, está em gestão desde o início de fevereiro. O presidente do executivo, o social-democrata Miguel Albuquerque, pediu a demissão do cargo depois de ser constituído arguido no âmbito naquele processo e de o PAN lhe ter retirado a confiança política.

Valter Rodrigues disse que o objetivo da candidatura do MPT é "defender os madeirenses e porto-santenses", em áreas que o partido considera fundamentais, como o combate à corrupção e a criação de melhores condições sociais, bem como a promoção da educação, da saúde e do acesso à habitação, sobretudo para os casais jovens.

Nas eleições legislativas regionais de 24 de setembro de 2023, o Movimento Partido da Terra, obteve 696 votos (0,51%).