O dia em que se fica a saber quem concorre às eleições na Madeira

Termina hoje o prazo para apresentação de candidaturas às eleições legislativas regionais antecipadas de 26 de Maio na Madeira, pelo que, no final da tarde desta segunda-feira, já se terá uma ideia dos partidos e coligações que vão figurar nos boletins de voto.

A apresentação de candidaturas faz-se até 40 dias antes da data marcada para as eleições, perante os juízos cíveis do Tribunal da Comarca do Funchal. Os partidos e coligações têm de entregar as listas com os 94 nomes (47 efectivos e 47 suplentes). A secretaria judicial terá o seguinte horário: das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00. Terminado o prazo para apresentação de listas, o juiz manda afixar cópias à porta do edifício do tribunal (junto à Câmara do Funchal).

Pelo menos quatro candidaturas serão entregues no dia de hoje: PS às 10h30, CDS às 15h30, BE às 16h30 e PAN às 17h00.

Às eleições regionais de 24 de Setembro de 2023 concorreram 13 forças, sendo que a maioria repetirá os cabeças-de-lista, mas haverá algumas alterações. Por exemplo, há sete meses PSD e CDS concorreram juntos, na coligação ‘Somos Madeira’. Agora surgem com listas separadas, encabeçadas por Miguel Albuquerque e José Manuel Rodrigues. No PS, maior partido da oposição, Paulo Cafôfo sucede a Sérgio Gonçalves como n.º 1 da lista. Élvio Sousa (JPP), Roberto Almada (BE), Miguel Castro (Chega), Edgar Silva (CDU), Nuno Morna (Iniciativa Liberal) e Mónica Freitas (PAN) são repetentes como cabeça-de-lista. No PTP, Raquel Coelho é cabeça-de-lista, quando antes foi Quintino Costa. No Livre, a lista é liderada por Marta Sofia, quando nas últimas eleições foi Tiago Camacho.

O último dia do prazo para entrega das candidaturas é também o limite para que os candidatos, partidos, coligações apresentem à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos o seu orçamento de campanha. É obrigatória a entrega do orçamento de campanha em suporte informático.

OUTRAS INICIATIVAS NA AGENDA DE HOJE:

10h00- Líder nacional do PAN, Inês de Sousa Real, visita a Assembleia Legislativa da Madeira.

10h30- PSD realiza visita ao Centro de Saúde da Ribeira Brava, com declarações à comunicação social às 11h00.

11h00- 15.ª edição das Jornadas FCCN (Unidade de Computação Científica da Fundação para a Ciência e a Tecnologia) têm início no Centro de Congressos da Madeira (Casino)

11h00- APRAM e AIDACruises plantam árvores numa acção de sensibilização ambiental no Parque Ecológico do Funchal-Casa da Ribeira das Cales

11h30-Semana dos Clubes na Escola Jaime Moniz, com presença de Miguel Albuquerque

12h00- Cerimónia do Dia Mundial do Serviço Social, no auditório do Hospital Dr. Nélio Mendonça, com presença de Miguel Albuquerque

15h00-Apresentação da 15.ª edição MIUT(R) 2024, na Quinta Magnólia

15h00- Iniciativa da CDU sobre o direito ao desenvolvimento, com intervenção de Duarte Martins no Rochão, no final do Caminho José Barreto, na Camacha

16h00- Conferência CQM explora a utilização da fiação centrífuga no desenvolvimento de fibras (tema abordado por Jan Macak, investigador da University of Pardubice e Brno University of Technology (República Checa), na Sala 57, localizada no piso 0 do Campus da Penteada

17h00-Apresentação do livro “Cancioneiro Tradicional Madeirense” (n.º 3 da colecção Cadernos de Folclore), no Auditório do Colégio dos Jesuítas/Universidade da Madeira, com a presença do secretário regional Eduardo Jesus

19h00-Conferência de imprensa para apresentação oficial da VI Rampa Regional da Camacha – IC Publicidade 2024, na Adega da Quinta da Moscadinha, Camacha

ACONTECIMENTOS QUE TIVERAM LUGAR NESTE DIA:

1452 - Nasce Leonardo da Vinci, pintor, desenhista, escultor, arquiteto e engenheiro italiano.

1516 - Isabel de Aragão, mulher de D. Diniz, é beatificada pelo Papa Leão X.

1581 - Filipe II de Espanha é aclamado Rei de Portugal com o nome de Filipe I.

1715 - Prússia, Saxónia, Polónia, Hanover e Dinamarca constituem a aliança contra a Suécia.

1861 - Guerra Civil dos EUA. O Presidente Abraham Lincoln declara o estado de insurreição, três dias depois da tomada do Forte Sumter, na Carolina do Sul, pelas forças confederadas.

1891 - É constituída a Companhia do Katanga, para explorar os depósitos de cobre no Congo belga.

1902 - Nasce o jornalista Fernando Luís de Oliveira Pessa.

1912 - Estabelecimento da Escola de Aeronáutica Militar em Vila Nova da Rainha, Azambuja.

- O navio Titanic, transatlântico de passageiros de luxo britânico, submerge completamente às 02:20 da manhã. Morrem cerca de 1500 pessoas.

1913 - Em La Spezia, Itália, é entregue à Armada portuguesa o submersível NRP Espadarte, a primeira unidade do género da Marinha de Guerra nacional.

1923 - A insulina, descoberta pelo investigador canadiano Frederick Banting, é colocada em circulação para uso generalizado dos diabéticos.

1942 - II Guerra Mundial. A artilharia japonesa destrói posições norte-americanas em Corregidor, Filipinas.

1945 - II Guerra Mundial. Forças britânicas libertam o campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha, antes apresentado como "campo de repouso", pelos nazis. Encontram 40 mil sobreviventes das cerca de 300 mil pessoas que aí foram presas.

1947 - O Diário de Notícias revela a transferência, para o campo de concentração do Tarrafal, dos responsáveis pelas lutas operárias do início do mês, nos portos de Lisboa.

1959 - O Presidente cubano Fidel Castro visita os Estados Unidos da América.

1960 - É proclamada a independência da República do Congo-Brazaville.

1964 - O marechal Castelo Branco toma posse como Presidente do Brasil, no contexto do golpe militar de 31 de março, que derrubou o Presidente João Goulart.

1975 - É nacionalizada a companhia dos Transportes Aéreos Portugueses, S. A. R. L.

1976 - É criada a empresa pública Petrogal, resultante da fusão da Sacor, Cidla, Sonap e Petrosul.

1979 - Um sismo com a magnitude 7,2 na escala de Richter sacode a costa adriática na manhã de Páscoa. Morrem 235 pessoas na Jugoslávia e na Albânia.

1980 - Morre, com 74 anos, o filósofo, romancista e dramaturgo francês Jean-Paul Sartre. Em 1964, recusa receber o Prémio Nobel de Literatura, alega que um escritor deve "recusar-se a deixar-se transformar numa instituição".

1981 - A jornalista Janet Cooke, do Washington Post, devolve o Prémio Pulitzer que recebera dois dias antes, declarando falsa a reportagem sobre um jovem de 08 anos viciado em heroína, que lhe garantira a distinção.

1982 - Cinco muçulmanos fundamentalistas são executados no Cairo, depois de condenados pelo assassínio do Presidente egípcio Anwar el Sadat.

1986 - Forças norte-americanas desencadeiam ataques aéreos sobre Tripoli e Benghazi, na Líbia. A Líbia ataca o centro de telecomunicações dos EUA na ilha italiana de Lampedusa.

- Morre, aos 75 anos, o escritor francês Jean Genet, autor de 'Nossa Senhora das Flores', ' A Varanda' e 'Os Negros'.

1989 - Primeiras manifestações de protesto dos estudantes chineses do movimento Pró-democracia, após a morte do líder comunista Hu Yaobang.

- Incidentes durante o jogo de futebol entre Liverpool FC e Nottingham Forest, no estádio britânico de Hillsborough, Sheffield, provoca 95 mortos e mais de 700 feridos.

1990 - Morre, com 84 anos, a atriz norte-americana de origem sueca Greta Lovisa Gustafsson, Greta Garbo.

1991 - 40 países, entre os quais Portugal, inauguram o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, em Londres, Inglaterra

1993 - Giulio Andreotti, várias vezes primeiro-ministro de Itália, comparece perante a comissão do Senado que vai decidir se lhe retira ou não a imunidade parlamentar, perante as acusações que o ligam à mafia.

1994 - É assinado em Marraquexe, Marrocos, o Acordo do Uruguay Round, negociado nos últimos sete anos, no âmbito do Acordo Geral de Tarifas e Comércio.

1996 - Morre, com 88 anos, a atriz Maria Beatriz da Conceição, Beatriz Costa.

- O Prémio Camões é atribuído ao ensaísta Eduardo Lourenço pelo conjunto da sua obra.

1997 - Um incêndio num acampamento de peregrinos, nos arredores de Meca, causa a morte de 600 pessoas e deixa duas mil feridas.

1998 - Morre, com 72 anos, Saloth Sar, Pol Pot, o antigo líder dos Khmer Vermelhos, no Cambodja, responsável pelo massacre de mais de 1,7 milhões de pessoas nos anos de 1970.

2000 - Morre, aos 87 anos, o ator Henrique Santos.

2001 - Morre, com 49 anos, o músico norte-americano Jeffrey Ross Hyman, Joey Ramone, líder da banda "punk" Ramones.

2003 - O Conselho de Ministro aprova o novo regime jurídico da adopção, que fixa em 60 anos (actualmente em 50) o limite máximo de idade para se poder adoptar.

- O general chileno Manuel Contreras Sepúlveda, fundador e chefe da polícia secreta do ex-ditador Augusto Pinochet, é condenado a 15 anos e um dia de prisão pelo sequestro do um opositor do regime, Miguel Sandoval, militante do Movimento de Esquerda Revolucionária.

- Guerra do Iraque. Saque da Biblioteca de Bagdad e do Museu Nacional.

2004 - Trabalhadores da Bombardier manifestam-se contra o fecho da fábrica.

2005 - Inauguração oficial da Casa da Música, com o concerto de gala pela Orquestra Nacional do Porto, e a estreia de obras de António Pinho Vargas, Nuno Corte Real, José Júlio Lopes e Tomás Henriques.

2007 - A atleta Vanessa Fernandes vence a segunda prova da Taça do Mundo de triatlo, em Ishigaki, no Japão.

- Morre, com 86 anos, Brant Parker, guionista e desenhador de banda desenhada norte-americano, coautor da série "Wizard of Id".

2008 - O Papa Bento XVI, na sua primeira viagem aos Estados Unidos, afirma sentir "profunda vergonha" pelo escândalo de abuso sexual de menores envolvendo padres católicos norte-americanos e promete tudo fazer para que pedófilos não possam tornar-se padres.

2010 - A erupção de um vulcão no sul da Islândia sob o glaciar Eyjafjallajokull. Uma enorme nuvem de cinzas causa a maior perturbação no tráfego aéreo na Europa desde os ataques de 11 de setembro de 2001.

- A Grécia desencadeia pedido de ajuda internacional. Numa carta enviada a Jean-Claude Trichet, Dominique Strauss-Kahn e a Olli Rehn, o ministro das Finanças grego "solicita conversações" com os três dirigentes, referindo que o faz na sequência do acordo político alcançado no domingo sobre uma eventual ajuda dos países da Zona Euro à Grécia.

- Morre, aos 88 anos, o linguista Fernando Venâncio Peixoto da Fonseca, autor de "O Português Fundamental" e de "Português entre as Línguas do Mundo"

- Morre, com 89 anos, o escritor e ativista político cubano Carlos Franqui, importante figura da Revolução Cubana que mais tarde se tornou num dos maiores críticos de Fidel Castro.

2012 - Realiza-se a segunda volta das eleições presidenciais em Timor-Leste. Taur Matan Ruak é eleito novo Presidente, com mais de 61,23 % dos votos.

- O novo líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, profere o seu primeiro discurso com transmissão televisiva durante uma parada militar para assinalar o centenário do nascimento do seu avô, Kim Il-Sung (1912-1994).

2013 - Três pessoas morrem e mais de 100 ficaram feridas na sequência de duas explosões ocorridas durante a Maratona de Boston, um dos principais eventos desportivos norte-americanos.

2016 - A maioria dos juízes do Supremo Tribunal Federal do Brasil decide rejeitar a providência cautelar apresentada pelo Governo para anular o pedido de impugnação da Presidente Dilma Rousseff.

2017 - O filme "O Ornitólogo", do realizador português João Pedro Rodrigues, conquista o prémio principal no Festival de Cinema de Istambul, na Turquia.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o diploma que obriga o fisco a divulgar as estatísticas com o valor total e destino das transferências de dinheiro de Portugal para paraísos fiscais ('offshore').

- Mais de 100 pessoas morrem na explosão de uma camioneta armadilhada junto a autocarros que retiravam civis e combatentes de Alepo, no norte da Síria, no âmbito de um acordo entre o governo e a oposição.

2018 - Morre, aos 88 anos, Vittorio Taviani, realizador italiano, que com o seu irmão Paolo filmou algumas obras-primas do cinema italiano como "Padre Padrone" e "Cesare deve morire".

2019 - Um incêndio na catedral de Notre-Dame, em Paris, França, danifica gravemente este edifício icónico e da arte gótica mundial.

2020 - Covid-19: A australiana Georgina Rowe, em isolamento na sua casa em Sydney devido à pandemia da covid-19, bate o recorde do mundo 'indoor' no remo, ao concluir a distância dentro de portas de 21,097 km em 01:19.28,4 horas, batendo o anterior recorde mundial, da norte-americana Esther Lofgren, a que retira 40 segundos.

- Morre, aos 92 anos, Lee Konitz, saxofonista norte-americano, nome histórico do jazz moderno e o último sobrevivente entre os músicos que gravaram "Birth of the Cool" em 1957, de Miles Davis.

- Morre, aos 94 anos, José Rubem Fonseca, escritor brasileiro.

2022 - Morre, com 93 anos, Eunice Muñoz, atriz. Em 2022, foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, cerca de três anos depois de ter recebido a Grã Cruz da Ordem de Mérito.

2023 - O português João Canijo vence o prémio de Melhor Realizador no Festival de Cinema Internacional do Uruguai.

