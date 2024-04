Portugal representado por 31 'startups' no Rio de Janeiro

A Web Summit Rio, que se realiza entre 15 e 18 de abril na cidade brasileira do Rio de Janeiro, vai contar com 31 'startups' portuguesas de várias áreas, incluindo soluções de 'software', metaverso, inteligência artificial e 'blockchain'.

Assim, o evento tecnológico "contará com a presença de uma delegação portuguesa de 31 'startups' apoiada pela Startup Portugal, em colaboração com o município de Lisboa, das quais 12 participam na conferência no âmbito da iniciativa Business Abroad", refere a organização em comunicado.

Das 31 'startups' selecionadas, 12 participam na cimeira tecnológica no âmbito da iniciativa Business Abroad e empregam mais de 260 trabalhadores, tendo já levantado "investimento de 'venture capital' e 'business angels' de, no total, mais de 13 milhões de euros", acrescenta o documento.

No primeiro dia da Web Summit Rio, segunda-feira, haverá uma reunião entre a delegação portuguesa e intervenientes locais, num encontro mediado pela Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, em colaboração com a Startup Portugal e a Lisboa Unicorn Capital e com várias sessões sobre processos legais, fiscais e oportunidades de negócio no país.

Dia 15 terá ainda intervenções de elementos como os presidentes da Câmara Portuguesa do Rio de Janeiro (António Montenegro Fiúza), da cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro (Gabriela Soares), do diretor executivo da Startup Portugal (António Dias Martins), do administrador Executivo da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) (Luís Rebelo de Sousa), entre outros.

As 31 'startups' portuguesas na Web Summit Rio são ambi.careers, Biometrid, Dizconto, Enline, Frontfiles, Health4All, Hoopers, Hortee, Greenmetrics.ai, InAppStory, Infinite Foundry, Interpretica, iTRecruiter, Keeptip, Marvin AI, Mediaprobe, Modatta, My Data Manager, Mycareforce, Naoris Protocol, Networkme, Propel, SheerMe, Splink, SpotGames, Surf Eye, Tokenwised, uBits, Vawlt, Wiseworld, Zizu.