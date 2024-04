Ideação suicida motiva 60% de quem procura consulta de prevenção do suicídio

O Grupo de Prevenção do Suicídio, do Serviço de Psicologia, do Serviço de Saúde da Região participou, ontem, no XX Simpósio de Suicidologia, em Viana do Castelo, onde apresentou um estudo da Região sobre o perfil da população frequentadora da consulta de psicologia de prevenção do suicídio.

A admissão na consulta teve por principal motivo a ideação suicida (60%) e a tentativa de suicídio (40%), sendo a ingestão medicamentos a o método mais comum dessa tentativa (44%).

Ao nível da comorbidade psiquiátrica, a perturbação do humor-depressivo tem a maior representação neste estudo (51%), não havendo uma prevalência de história familiar de suicídio (93%).

Desenvolvido por Ana Paula Alves, Filipa Gomes, Joana Jardim Fernandes, Letícia Oliveira, Alexandra Mendes, Carla Gouveia, Isabel Rosa, José Manuel Borges, Sibília Reis e Yoleida Briceño, este estudo teve por objectivos avaliar e caracterizar o perfil das pessoas que são acompanhadas na consulta e identificar indicadores de risco de comportamentos suicidários mais específicos para a população madeirense.

De referir que dos 85 participantes, 65% eram do género feminino, com média de idade de 39,12 anos e residentes no Funchal. Neste estudo, predominaram os solteiros (45%), os empregados (52%) e os que tinham o ensino secundário (47%).