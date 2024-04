Volt não vai a votos na Madeira

O partido Volt, que teve como candidata às Legislativas Nacionais Lia Gouveia, confirmou hoje ao DIÁRIO que não vai concorrer às Eleições Legislativas Regionais antecipadas marcadas para dia 26 de Maio.

O Volt afirmou que “está focado nas Eleições Europeias”.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o partido estreou-se nas últimas eleições na Madeira, onde obteve 283 votos (0,19 %). A cabeça-de-lista Lia Gouveia – que começou a campanha como número dois da candidatura, substituindo depois Vítor Ferreira, que se afastou por motivos de saúde – considerou o resultado positivo.

Estas vão ser as terceiras eleições regionais antecipadas na Madeira, depois das de 2007 (quando Jardim se demitiu em protesto contra a Lei das Finanças Regionais do Governo de José Sócrates e foi reeleito) e de 2015 (após Jardim, substituído na liderança do PSD por Miguel Albuquerque, ter pedido a exoneração).