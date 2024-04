Funchal aprova expropriações para criar 'bolsas de estacionamento'

A Câmara Municipal do Funchal aprovou, esta manhã, as expropriações para a criação de bolsas de estacionamento em Santo António e em São Martinho, com um total de 94 estacionamentos. A presidente da Câmara Municipal do Funchal, no final da reunião de Câmara, afiançou que esta era uma promessa da coligação 'Funchal Sempre à Frente'.

Ainda no que respeita a expropriações, foi aprovado um outro processo que visa o alargamento da Travessa do Pico do Igreja, em São Martinho, para "descongestionar uma parte do trânsito, uma vez que passa a haver um acesso à Avenida do Amparo".

Questionada pelos jornalistas sobre a criação de um estacionamento subterrâneo na Praça do Município, como prometido em campanha, Cristina Pedra assume que "é um dossier que não é fácil" e que tem de ser "muito bem balizado, com pareceres", uma vez que pode ser encontrado património cultural.

A reunião serviu também para a abertura do processo de consulta pública do Regulamento da Taxa Turística, que consoante salientou a autarca, entra em vigor já em Outubro deste ano.

Cristina Pedra fez ainda questão de destacar o "cumprimento da nossa promessa de lançar, em duas semanas, o concurso para a aquisição das câmaras de video-vigilância". Tal como já avançado, este é um investimento de 1,7 milhões de euros e que contempla 44 câmaras, que serão colocados em 38 locais.

Por outro lado, foram aprovados cerca de 2 milhões de euros de apoios referentes a diversas áreas, desde o desporto, passando pelo associativismo e pela cultura. A estes juntam-se ainda outros 277 mil euros aprovados com destino à comparticipação na aquisição de medicamentos e que alcança 844 pessoas.