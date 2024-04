Primeira fábrica de embalamento de ‘semilha’ fresca no país surgiu no Funchal

Foi há 35 anos que, no Funchal, foi inaugurada a primeira fábrica de batata fresca pronta a cozinhar em todo o país. O objectivo passava por aproveitar o excesso deste produto agrícola, vendendo-o já cortado em palitos de diversos formatos, prontos a serem confeccionados.

A infra-estrutura ficava situada no Caminho do Pilar, num investimento da empresa Mendes e Olival, Lda. no valor de 30 mil contos. A batata era vendida fresca e não congelada, o que representava uma inovação em relação aquilo que já era fornecido pelo mercado.

A marca ‘Cateress’ representava um produto que era adicionado à água onde eram mergulhadas as batatas, sendo que estas podiam ser consumidas num prazo de 7 a 8 dias sem que se estragassem.

O produto podia ser adquirido ao balcão, mas em caso de se tratarem de grandes quantidades, a empresa disponibilizava serviço de entregas.