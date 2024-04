PJ faz buscas na Câmara de Cascais devido a fábrica de máscaras

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar buscas na Câmara Municipal de Cascais relacionadas com a criação da primeira fábrica de máscaras cirúrgicas no concelho no âmbito da pandemia de covid-19, disse à Lusa fonte da autarquia.

A mesma fonte referiu não saber quais os motivos nem os visados nas buscas, mas garantiu que a autarquia está a colaborar com as autoridades.

A notícia foi inicialmente avançada pela revista Sábado.

A Câmara Municipal de Cascais, no distrito de Lisboa, lançou em junho de 2020 a produção própria de máscaras destinadas à população.

A autarquia disponibilizou 400 dispensadores com máscaras pelo concelho e distribuiu gratuitamente aos utilizadores de transportes públicos, onde este equipamento era de uso obrigatório na sequência das medidas de prevenção da covid-19.

Contactada pela Lusa, fonte da Polícia Judiciária confirmou a realização das buscas na Câmara de Cascais, com o objetivo de "recolha de informação", escusando-se a adiantar mais pormenores.