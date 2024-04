CMVM alerta para contactos fraudulentos com uso indevido do seu nome e imagem

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou hoje sobre contactos fraudulentos, a partir da aplicação Whatsapp e chamadas telefónicas, com uso indevido do seu nome e imagem, a solicitar o pagamento de montantes indevidos.

"Os contactos são estabelecidos a partir da aplicação WhatsApp e através de chamadas telefónicas e solicitam, com recurso ao nome e imagem da CMVM, o pagamento de montantes indevidos", lê-se no alerta publicado na página oficial do regulador.

A CMVM acrescentou que vai "proceder às devidas diligências junto das entidades judiciais competentes".

O regulador indicou que, em caso de contactos deste género, não se efetue qualquer ação que seja solicitada, não se descarregue eventuais anexos, nem se aceda a links indicados.

Em caso de dúvida ou suspeita de tentativa de fraude, deve contactar-se a Linha de Apoio ao Investidor, através do número de telefone 800 205 339 ou do endereço de email [email protected].