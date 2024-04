Caixa Geral de Depósitos comemora 148 anos doando 148 mil euros a 10 instituições

A Caixa Geral de Depósitos comemora hoje o seu 148.º aniversário, uma data que pretende assinalar apoiando, com 148 mil euros, 10 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) que desenvolvem um trabalho essencial junto de populações vulneráveis e desfavorecidas.

As Instituições beneficiárias desta iniciativa, são organizações que actuam em áreas como a capacitação de jovens com deficiência, apoio a crianças com autismo, inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade, prevenção e recuperação de pessoas com dependências, assistência a pessoas em situação de sem abrigo, entre outras, e que fazem a diferença na vida de milhares de pessoas.

Cada uma destas IPSS irá receber um donativo no valor de 14.800 euros para fazer face a necessidades prementes ou para realizar investimentos que melhorem as suas condições de apoio.

Paralelamente, a Caixa irá assinalar o seu 148.º aniversário com um conjunto de iniciativas envolvendo todos os seus Colaboradores, de todas as geografias onde está representada, e restantes stakeholders, agradecendo, a todos e a cada um, por fazerem parte da sua história.

A Caixa é uma Instituição que, desde 1876, se compromete a 100% com todos os que com ela se relacionam.

Lista das IPSS que recebem o donativo:

Associação VilacomVida - capacitação de jovens com deficiência;

APPDA - Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo, - apoio a crianças e jovens com autismo e duas famílias; lar residencial;

Associação Ares do Pinhal - inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade;

- inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade; Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA) – apoio a pessoas sem abrigo;