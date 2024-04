Tiago Berenguer no BEC World Class Junior Camp

O Centro de Alto Rendimento de Badminton, nas Caldas da Rainha, acolhe em Julho, entre os dias 7 e 16, o 'BEC World Class Junior Camp', um campo de treinos, que irá receber os medalhistas do Campeonato da Europa Sub-17 de 2023, evento que irá ser organizado, entre a Federação Portuguesa de Badminton e a Badminton Europe.

O respectivo evento, irá contar com a participação de atletas da Dinamarca, França, Alemanha, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia, Suíça, Turquia, Ucrânia e País de Gales, sendo que Portugal será representando pelo atleta madeirense, Tiago Berenguer (Club Sports da Madeira), que foi vice-campeão do Campeonato da Europa de Sub-17 em 2023.

O campo de treinos irá contar, não só, com a presença dos atletas medalhistas do Campeonato da Europa Sub-17 de 2023 convidados, como também atletas europeus para convidados, de alto nível, tanto em singulares como em pares.

A orientação do campo de treinos irá ser da responsabilidade de Jose Antonio Crespo, Espanha (ex-jogador profissional com melhor classificação mundial 13.º em pares homens, participou dos Jogos Olímpicos de Atenas, Grécia, em 2004, como treinador profissional de badminton), entre outros treinadores de alto nível que auxiliarão o treinador principal durante o campo de treinos.

Este campo de treino, que vai na sua segunda edição, faz parte do programa World Class, um programa que apoia o desenvolvimento dos melhores jogadores europeus e dos talentos mais fortes da Europa através de vários projectos. A edição de 2023 realizou-se na Malásia, com base no desempenho dos atletas no Campeonato Europeu de Juniores de 2022.