Passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores aumentam 11,6% em Março

Os Açores registaram cerca de 146 mil passageiros desembarcados nos aeroportos no mês de março, um aumento de 11,6% face ao período homólogo, segundo dados revelados hoje pelo Serviço Regional de Estatística (SREA).

"Em março de 2024 desembarcaram nos aeroportos dos Açores 146.079 passageiros, verificando-se uma variação positiva de 11,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior", lê-se no relatório sobre o movimento de passageiros aéreos relativo ao mês de março, publicado na página da Internet do SREA.

No primeiro trimestre do ano, a região contabilizou mais de 369 mil passageiros desembarcados, uma subida de 7,4% em relação ao período homólogo.

Com exceção do Faial, que baixou o número de desembarques nos aeroportos em 4,9%, todas as ilhas apresentaram uma "variação homóloga mensal positiva" em março.

O Pico foi a ilha que mais cresceu (52,6%), seguindo-se Flores (43,6%), Graciosa (24,1%) e Terceira (17,6%).

Olhando para o valor acumulado do primeiro trimestre, apenas o Corvo apresentou uma variação homóloga negativa, de 4,5%.

As ilhas com maiores subidas foram Pico (17,6%), Santa Maria (14,4%) e Flores (12,7%).

O maior número de passageiros desembarcados no mês de março (70.259) teve origem noutras regiões do território nacional (continente e Madeira), mas esta tipologia foi a que menos cresceu face ao período homólogo (2,9%).

Os passageiros com origem no estrangeiro (15.220) registaram uma subida de 53,5%, enquanto os passageiros desembarcados de voos interilhas (60.600) cresceram 14,9%.

Quanto ao número de passageiros embarcados em março, ascendeu a 143.312, o que representou um aumento homólogo de 13,1%.

Relativamente à tipologia de voo, registaram-se 68.358 embarques de passageiros em voos para o continente e a Madeira (mais 6,1%), 60.524 embarques em voos interilhas (mais 14,3%) e 14.430 embarques em voos internacionais (mais 54,1%).