CMF manifesta pesar pelo falecimento de Duarte Gomes

A Câmara Municipal do Funchal manifesta publicamente o seu pesar pelo falecimento de Duarte Gomes, antigo vereador na autarquia, com o pelouro do Urbanismo, entre outros, e que foi também o primeiro director regional dos Portos da Madeira.

"Quer na sua passagem pela vereação da Câmara Municipal do Funchal, quer na Direcção Regional de Portos, o engenheiro Duarte Gomes, sempre pautou a sua actividade pela consciência, preparação, rigor e empenho, bem como capacidade de decisão e acção, qualidades que são, unanimemente, recordadas por todos que com ele tiveram a oportunidade de prezar e trabalhar", refere através de uma nota de imprensa.

À família e aos seus muitos amigos, a Câmara Municipal do Funchal endereça os mais sentidos e profundos pensares.