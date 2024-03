João Silva foi mais rápido na Fonte Santo António

João Silva/Luís Rodrigues somou a segunda vitória consecutiva em provas especiais de classificação (PEC) no Rali do Marítimo/Município de Machico. Ao volante do Skoda Fabia Raly2 Evo o piloto da 'Fx Hotelaria' foi o mais rápido na sétima PEC, Fonte de Santo António/MVasconcelos, ao realizar o tempo de 6.06,2 minutos, após cumprido o percurso de 8,80 quilómetros.

Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo) veio a perder dois segundos para o vencedor (6.08,2), enquanto Miguel Caires/João Migue Sousa somou mais um terceiro lugar neste rali, desta feita com o tempo de 6.22,2.

Após sete PEC realizadas, e quando faltam duas por disputar, Miguel Nunes lidera com o tempo de 41.11,1 minutos, com João Silva a ser segundo, agora com 7,4 segundos de desvantagem 841.18,5), enquanto Miguel Caires está num tranquilo terceiro lugar, a 1.38,8 minutos do líder (42.49,9).

Eis o top-10 após a sétima PEC.

A oitava PEC, Porto da Cruz 2 está já em 'andamento'.