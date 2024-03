João Silva vence 'Porto da Cruz 1'

Após o reagrupamento, e no arranque da primeira das quatro derradeiras Provas Especiais de Classificação (PEC) do Rali do Marítimo/Município de Machico, João Silva/Luís Rodrigues conseguiu somar a sua primeira vitória na prova.

Ao volante de um Skoda Fabia Rally2 Evo, o piloto foi o mais rápido na PEC do Porto da Cruz 1, ao realizar o tempo de 5.05,8 minutos após um percurso de 7,51 quilómetros.

O líder do rali verde-rubro, Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia R5 Evo) veio a ser segundo a 2,4 segundos, enquanto Miguel Caires/João Miguel Sousa (Skoda Fabia) ficou a 16,4 segundos de João Silva.

Com seis PEC já concluídas Miguel Nunes lidera com o tempo de 35.02,9 minutos, com João Silva a estar agora com uma desvantagem de 9,4 para o líder, enquanto Miguel Caires mantem o terceiro lugar do pódio a 1.24,8 minutos de Miguel Nunes.

Pelas 15h43 tem lugar a sétima prova especial, Fonte Santo António/MVasconcelos num percurso com 8,80 quilómetros.

Eis o top-10 à geral: