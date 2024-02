Terrenos de Santo António voltaram para a posse do Marítimo

Em comunicado recebido na nossa redacção, o Marítimo informa que os terrenos do Complexo Desportivo, em Santo António, já estão na posse do clube. A escritura foi assinada nesta quinta-feira pelo presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, e pelo vice-presidente Vítor Calado, em representação da instituição. O Marítimo faz questão em sublinhar, no comunicado, que este acto administrativo, de vital importância para o clube, foi alcançado três meses depois da eleição da actual direcção.

Recorde-se que os sócios, em Assembleia Geral realizada a 13 de Fevereiro, aprovaram a doação das quotas da SGPS, e consequente nomeação dos novos gerentes da Marítimo da Madeira SGPS (Carlos André Gomes e Vítor Calado), “cumprindo-se assim uma das promessas eleitorais”, escreve-se no comunicado.

Refira-se que foram doados ao Marítimo a quota de 4.900 euros detida por Gaspar Avelino Nóbrega e uma outra, no valor de 100 euros, na posse de Carlos Pereira, antigo presidente do clube.