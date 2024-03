GR de gestão autorizado a prosseguir com os investimentos ao abrigo do PRR

O Governo Regional, mesmo em gestão, está autorizado a prosseguir com os investimentos previstos ao abrigo do PRR.

Dado relevado pelo próprio presidente do Governo na intervenção que fez por ocasião do aniversário da Casa de Saúde São João de Deus

Miguel Albuquerque lembrou que a situação dos fundos do PRR mereceu da parte do seu governo pedido de parecer ao Procurador do Tribunal de Contas, e a "boa notícia" foi o parecer foi positivo no que respeita a investimentos ao abrigo do PRR.

Albuquerque elogiou ainda o "trabalho inexcedível e inigualável" da instituição, e assegurou "o meu governo continuará, como sempre tem feito, a colaborar connosco".