Heliporto da Protecção Civil da Madeira autorizado a realizar missões de protecção e socorro

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) recebeu ontem, dia 5 de Março, o conselho de administração da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), acompanhado pelos inspectores, que concederam, "no culminar de um processo muito rigoroso", por um período de três anos, a autorização para operação da infra-estrutura aeronáutica existente nas instalações do SRPC, IP-RAM para missões de protecção e socorro.

"Atenta a autorização ora obtida pela ANAC, face ao processo desenvolvido pelo Conselho Diretivo deste Instituto Público, perante a considerável superação dos requisitos mínimos para a referida autorização, no que concerne às vertentes Safety, é intensão deste serviço avançar para o processo de certificação (validade de cinco anos) da aludida infra-estrutura de apoio operacional ao meio aéreo disponível na Região Autónoma da Madeira, ultimando processos, já em desenvolvimento, que satisfazem as questões em falta atinentes à vertente security", indicou hoje o Serviço Regional de Protecção Civil em comunicado de imprensa.

Os inspectores da ANAC visitarão ainda a sede das instalações e as áreas de intervenção operacional desenvolvidas no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Socorro da Região Autónoma da Madeira. Esta visita contou com a presença do secretário Regional de Saúde e Protecção Civil, acompanhado pelo conselho directivo do SRPC.