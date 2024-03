BE pede mais investimento na cultura e descentralização das verbas

Foi no recinto da Feira do Livro do Funchal que a candidatura do Bloco de Esquerda (BE) à Assembleia da República, pelo círculo eleitoral da Madeira, apontou a necessidade de mais investimentos na cultura, um tema que, aponta Ricardo Brito, “tem estado arredado da campanha, na Região”.

Falando das “eternas bandeiras” do BE, Paulo Brito lembrou a reivindicação de 1% do Orçamento do Estado para a área cultural, por ser “fundamental” para, por exemplo, impulsionar a inclusão das artes na vida pública e nas escolas, proporcionando um ambiente mais inclusivo e que estimule à cidadania e ao pensamento crítico.

O candidato bloquista apontou, também, a importância da revisão do estatuto dos profissionais da cultura, combatendo a precariedade laboral. De caminho, falou da necessidade de “uma melhor distribuição das verbas do Orçamento do Estado para a Cultura, por todas as regiões do território nacional”, incluindo, naturalmente, a Madeira.

“Aquilo que reclamamos e que o programa do Bloco também tem como bandeira, é esta importante maior descentralização das verbas do Orçamento da Cultura e da Direcção-geral das Artes, pelo todo do território nacional (...) que permita , assim, trabalharmos de igual modo e num patamar que se possa equivaler àquilo que já vai acontecendo com as estruturas de produção artística e cultural no território nacional”, sustentou Ricardo Brito.