Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Investimento estrangeiro cai para metade em 7 anos. Apesar da ligeira recuperação em 2023, a Madeira foi ultrapassada pela região Centro e Algarve. Em 2017, absorvia 13% do IDE e agora consegue atrair apenas 5%. A perda é superior a 9 mil milhões de euros. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 10.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Novo duelo de delfins. Manuel António Correia rompe com o silêncio, ao fim de 10 anos de ausência da vida política activa, para dar voz “aos madeirenses que não se sentem representados no actual PSD”. Reencontro com o adversário derrotado na segunda volta das ‘internas’ de 2014 é prova de vida para Miguel Albuquerque.

Por própria conta e risco. Excursão de turistas à cascata dos Anjos é diária, alheia à sinalização para o risco de derrocadas que já fizeram vítimas. Câmara da Ponta do Sol aguarda pela conclusão dos estudos para então intervir.

“Madeira é uma força da natureza”. Presidente da República deixou, na BTL, elogios ao povo e ao turismo da Região que arrancou o ano com recordes na hotelaria.

Por fim, "Madeira poderá tornar-se na capital do Bitcoin". Theo Katzman, multi-instrumentista norte-americano actua amanhã, no 'Atlas Music Festival', na Quinta Magnólia.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca dnoticias.pt.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.