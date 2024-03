Casa de Saúde S. João de Deus com novos projectos nos cuidados continuados em saúde mental

Na celebração do dia do fundador São João de Deus, o responsável pela Casa de Saúde São João de Deus, no Funchal, enfermeiro Eduardo Lemos, anunciou que a instituição tem "um conjunto de projectos" já tipificados "para desenvolver até 2026", nomeadamente na área dos cuidados continuados em saúde mental.

Aproveitou a cerimónia para reforçar o agradecimento especial ao empresário António Nóbrega (empresa Nóbrega), um dos benfeitores que contribuiu para a aquisição de viatura oferecida à instituição.

"Fazer o bem bem feito" continua a ser a missão da instituição desde há 100 anos.

"Contem connosco para continuar esta importante obra na Madeira", manifestou Eduardo Lemos, ao assegurar que a instituição que dirige estará sempre disponível "para aquilo que for necessário fazer em prol da Madeira e dos madeirenses", concretizou.